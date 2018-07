Embriões de rinoceronte são criados em laboratório

Embriões híbridos do rinoceronte-branco do norte – condenado à extinção – e de uma subespécie relacionada foram criados por meio de tecnologias de reprodução assistida dentro de um laboratório, revelou estudo publicado no portal Nature Communications. Esses foram os primeiros embriões híbridos criados por meio de fecundação in vitro que chegaram à etapa de blastocisto.

