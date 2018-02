O presidente da Assembleia Legislativa, Marlon Santos (PDT), se reuniu no fim da tarde dessa segunda com o governador em exercício José Paulo Cairoli e propôs mudanças ao projeto de adesão do Rio Grande do Sul ao Regime de Recuperação Fiscal. O parlamentar alertou que o texto que chegou ao Legislativo pode ser questionado judicialmente por qualquer pessoa ou entidade.

