Emergência do Hospital de Clínicas fechará de 12 a 24 de novembro

A Emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre será fechada no mês que vem para a limpeza em dutos de ar-condicionado e manutenção em geral. A intervenção na unidade ocorrerá de 12 a 24 de novembro. A partir do dia 2 de novembro, no entanto, a Emergência passa a restringir o atendimento, recebendo apenas pacientes encaminhados pelo Samu e com risco de morte. Durante os períodos de restrição e fechamento, a população deve procurar outros serviços da rede de saúde.

A limpeza de dutos de ar a cada dois anos é uma exigência legal da Vigilância Sanitária, explicou em nota a instituição.

