EmergÃªncia do Hospital ConceiÃ§Ã£o atenderÃ¡ apenas casos graves para limpeza dos dutos de ar-condicionado

O atendimento na emergência do Hospital Conceição estará restrito de 13 a 16 de abril. Será realizada a limpeza dos dutos de ar-condicionado e manutenção preventiva na Emergência do Hospital Conceição, na Zona Norte de Porto Alegre, no período de 14 a 16 de abril. A medida visa atender norma da Vigilância Sanitária, que determina limpezas periódicas para reduzir a circulação de partículas no ar e de micro-organismos, protegendo a saúde dos usuários e trabalhadores do serviço. O hospital solicita à população que, em casos de menor gravidade, busque atendimento em outros serviços de saúde.

Comentários