Emergência do Hospital de Clínicas encontra-se superlotada

A Emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre está superlotada nesta segunda-feira (19), recebendo apenas casos de risco de morte. A situação pode ser acompanhada através do ​​​​Emergenciômetro, que é atualizado três vezes por dia, inclusive nos finais de semana e feriados. A ferramenta está disponível no site do hospital, na aba “Lotação da Emergência de Adultos”, ou, diretamente, através do link http://bit.ly/2ssFKuA. Informações também são disponibilizadas em dias úteis pela manhã e à tarde no twitter oficial da instituição.

