Emerson Santos fala em suportar “pressão” e repetir postura fora de casa contra o Goiás

*Valéria Possamai

Para seguir vencendo fora de casa, o Inter tem como receita manter a mesma postura que fazendo nos jogos fora do Beira-Rio. Foi o que destacou o zagueiro Emerson Santos na projeção do enfrentamento contra o Goiás, neste domingo, no Serra Dourada. Depois da primeira vitória na competição, fora de casa, diante do Fortaleza, o time busca alcançar sequência de vitórias.

“Vamos entrar com total foco para esse jogo conta o Goiás. Professor (Odair) passou para gente hoje. Temos que tentar falar da melhor maneira. Temos adotado uma maneira de jogar fora de casa. Que deu resultado no último jogo. Temos uma maneira, não podemos mudar isso. Temos que fazer isso lá também”, declarou o zagueiro.

Em meio a preparação para o compromisso pelo torneio nacional, o time sabe que tem a decisão pela Copa Libertadores na próxima quarta-feira, diante do Flamengo. Contudo, os jogadores procuram manter o foco nas metas do Brasileirão. “Por essa pressão que estão passando, eles vão querer vir para cima. Temos que suportar essa pressão. Temos que tentar esquecer esse jogo de quarta porque é outro campeonato. Temos outras metas no Campeonato Brasileiro e vamos tentar fazer o melhor lá.”

Nesta sexta-feira (23), o colorado iniciou a preparação para o enfrentamento. O trabalho foi com portões fechados no estádio Beira-Rio. Neste sábado, a equipe ainda realiza a última atividade e após, embarca para Goiânia.

Leia mais: Seleção Peruana atende pedido e não convoca Paolo Guerrero para amistosos

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: