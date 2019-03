Emílio Odebrecht terá que passar por uma cirurgia no coração

Emílio Odebrecht passará por uma cirurgia do coração, nas próximas semanas. A data ainda não foi marcada. A necessidade da cirurgia foi verificada em um check-up de rotina. A empreiteira Odebrecht afirmou que não comentaria o estado de saúde de Emílio.

Sobre Lula

Em janeiro, os empresários Emílio e Marcelo Odebrecht entregaram suas alegações finais na ação que envolve as reformas do sítio de Atibaia para a juíza Gabriela Hardt, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Emílio Odebrecht disse que a ex-primeira dama Marisa Letícia pediu obras na propriedade.

Pai e filho são réus no processo pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção ativa, respectivamente. Ao todo, foram 13 acusados, entre eles o ex-presidente Lula, que está preso desde 7 de abril, condenado em outra ação penal, a do triplex do Guarujá. O ex-presidente nega ser o dono do sítio Santa Bárbara.

A defesa de Marcelo pediu a suspensão da ação penal contra ele em razão de seu acordo de delação premiada. De acordo com os advogados de defesa, o acordo firmado com a Procuradoria-Geral da República – e homologado pelo Supremo Tribunal Federal – estabeleceu que, após superada a pena de 30 anos, o Ministério Público Federal proporia a suspensão das ações penais contra o empresário.

Marcelo já está condenado a mais de 30 anos em outros processos da Operação Lava-Jato. Ele ficou preso em regime fechado durante dois anos e meio, entre junho de 2015 e dezembro de 2017. Agora está em regime domiciliar.

O empresário também pediu a concessão de benefícios adicionais, como a redução do tempo de cumprimento de pena em regime semiaberto e aberto ou, ainda, que seja substituído o tempo restante de cumprimento de pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Alegações de Emílio Odebrecht

Emílio Odebrecht confirmou a relação de proximidade com Lula e disse ter recebido a solicitação da ex-primeira-dama Marisa Letícia para as obras no sítio de Atibaia por meio do executivo Alexandrino Alencar. Segundo o empresário, ele aprovou o orçamento da reforma e pediu discrição em sua execução, mas não teve qualquer ingerência na geração dos valores e na operacionalização dos pagamentos.

De acordo com Emílio, a aprovação do pedido da então primeira-dama não teve relação direta com nenhum contrato entre o Grupo Odebrecht e a Petrobras. “Tratou-se exclusivamente de retribuição ao ex-presidente Lula pela sua atuação em favor do Grupo Odebrecht, sem contrapartida específica”, afirma o documento entregue para a Justiça Federal.

Acusado pelo repasse de R$ 700 mil – supostamente provenientes dos crimes de cartel, fraude a licitação e corrupção – para a reforma do sítio, Emílio é acusado pelo Ministério Público Federal pela prática de lavagem de dinheiro por 18 vezes.

