Emissão de carteira de trabalho é suspensa nesta semana por instabilidade no sistema da FGTAS

A FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social) decidiu suspender o encaminhamento de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) nas Agências FGTAS/SINE nesta semana. A decisão deve-se às constantes quedas e à lentidão do sistema do Ministério do Trabalho, que impedem a prestação do serviço.

O Ministério do Trabalho enviou, nesta terça-feira (30), nota à FGTAS informando que está trabalhando para a solução dos problemas detectados. A Coordenação Geral de Informática do Ministério previa que o restabelecimento do sistema ocorresse na última sexta-feira (26), mas o defeito ainda não foi sanado.

Os trabalhadores que tiverem atendimento agendado para o período serão contatados para a remarcação dos horários. Os serviços de intermediação de mão de obra e de encaminhamento de seguro-desemprego são prestados normalmente nas Agências FGTAS/SINE.

Comentários