Emissão expressa de identidade segue desativada no Rio Grande do Sul

A emissão de carteiras de identidade na modalidade expressa segue suspensa, em todo o Rio Grande do Sul. A decisão por enquanto tem prazo até a segunda-feira (02). Segundo o órgão responsável, o Instituto Geral de Perícias (IGP), a razão da suspensão é uma instabilidade no sistema de dados da Procergs. As instabilidades começaram na quinta-feira (29), e a situação só deve ser normalizada na semana que vem, ainda sem uma data definida.

A carteira de identidade expressa é emitida apenas para quem solicita a segunda via do documento. No posto de identificação da avenida Azenha 255, em Porto Alegre, o prazo de entrega é de três horas, quando o pagamento na rede bancária é feito até as 13h30min, e no próximo dia útil, quando a contribuição é realizada depois desse horário. Outros postos da Capital que também fazem o atendimento na hora são os do “Tudo Fácil” com sede no centro, na zona norte e zona sul e nos demais postos de identificação online, em cidades do interior, a entrega é feita no prazo de uma semana.O valor da taxa para essa modalidade de expedição de RGs é de R$ 88,95.