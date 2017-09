Emma Stone lidera a lista das atrizes mais bem pagas do mundo

A vencedora do Oscar de melhor atriz deste ano, Emma Stone, assumiu o topo da lista de atrizes mais bem pagas do mundo.

Emma, de 28 anos, que conquistou a estatueta por La La Land – Cantando Canções, ganhou 26 milhões de dólares antes do pagamento de impostos entre junho de 2016 e junho de 2017, segundo as estimativas da revista Forbes, que compila os ganhos com base nas bilheterias e em dados da consultoria Nielsen, além de entrevistas com fontes da indústria cinematográfica.

Ela superou Jennifer Aniston, de 48 anos, que ficou em segundo lugar com ganhos de 25,5 milhões de dólares, provenientes de direitos que recebe das reprises do seriado Friends, de acordos com marcas como SmartWater e Emirates Airlines e filmes como A Última Ressaca do Ano, de 2016.

Jennifer Lawrence, de 27 anos, que encabeçou a lista durante dois anos consecutivos, em 2015 e 2016, caiu para a terceira posição com uma renda de 24 milhões de dólares, quase metade dos 46 milhões do ano anterior. A atriz viu seus rendimentos diminuírem devido à conclusão da franquia Jogos Vorazes, que ela estrelava, mas continua a lucrar com filmes e com um acordo com a grife Christian Dior.

A lista das dez mais bem pagas ainda inclui Charlize Theron, Emma Watson e Melissa McCarthy.

Segundo a revista, o total acumulado dos rendimentos das 10 atrizes mais bem pagas do mundo foi de 172,5 milhões de dólares – 16% a menos do que no ano anterior.

Atores

Mark Wahlberg chegou ao topo da lista de atores mais bem pagos de 2017 compilada anualmente pela Forbes, que ressaltou a grande disparidade entre astros e estrelas de Hollywood.

Wahlberg, de 46 anos, ganhou estimados US$ 68 milhões neste ano graças aos filmes Pai em Dose Dupla 2 e Transformers: O Último Cavaleiro, de acordo com o ranking da Forbes.

O rapper que virou ator empurrou Dwayne “The Rock” Johnson, líder de 2016, para a segunda posição – este ano ganhou aproximados US$ 65 milhões.

A Forbes disse que os 10 atores mais bem pagos lucraram um valor somado de US$ 488,5 milhões antes dos impostos no período de junho de 2016 a junho de 2017.

A publicação atribui a disparidade à predominância de filmes de super-heróis e de ação, que rendem grandes bilheterias aos estúdios de Hollywood, mas tendem a ter menos papéis para protagonistas do sexo feminino.

Johnny Depp, astro da franquia Piratas do Caribe e que passou anos entre os cinco atores mais bem remunerados, não ficou sequer entre os 20 neste ano, disse a Forbes. Atualmente Depp está envolvido em um processo com seus ex-gerentes de negócios, que detalharam o que descrevem como hábitos de consumo extravagantes.

Disparidade

A desigualdade salarial é mesmo um drama em Hollywood. Se dúvidas houvesse, a lista dos atores masculinos mais bem pagos de 2017 e publicada pela revista Forbes vem pôr o sonho da paridade de rendimentos ao nível da ficção científica.

Se, na semana passada, a conceituada publicação norte-americana apresentou a lista das atrizes mais bem pagas de Hollywood, com Emma Stone no topo, agora o elenco masculino vem provar que as mulheres continuam a anos-luz da igualdade nos salários.

Mark Wahlberg surge no primeiro lugar do pódio, tenho lucrado US$ 68 milhões em 2017. Contas feitas, tal soma representa duas vezes e meia a mais do que Emma Stone, primeira colocada na lista feminina. A atriz de 28 anos conseguiu reunir em igual período US$ 26 milhões.

Ryan Gosling, que contracenou com Emma em La La Land, surge exatamente na posição anterior à colega, caso a listagem fosse mista. De acordo com a Forbes, o ator acumulou US$ 29 milhões, valendo-lhe o 14º lugar desta tabela mista. (Veja/AG)

