Emoção e gratidão: Loivo e Geromel são homenageados pelo Grêmio e deixam suas marcas na Calçada da Fama

*Valéria Possamai

A terça-feira foi marcada por homenagens no Grêmio. Nas festividades dos 116 anos do clube, o ex-jogador Loivo e o atual zagueiro titular Pedro Geromel foram homenageados, tendo seus pés marcados na Calçada da Fama do clube. A solenidade ocorrida na Arena contou com a presença de diversos torcedores.

Nos discursos, Loivo, oitavo jogador que mais atuou pelo clube, e o primeiro a falar, não conteve a emoção: “É um dia que eu nunca vou esquecer, principalmente por estar ao lado do Geromel. Obrigado aos conselheiros do Grêmio que aprovaram o meu nome para esta homenagem. Sou gremista desde pequeno e honrei essa camisa por dez anos. Se eu pudesse dar a vida pelo Grêmio, eu daria.”

Já considerado ídolo entre os torcedores, Pedro Geromel foi o segundo a deixar sua marca na história no tricolor gaúcho. “Estou muito orgulhoso de estar aqui hoje. A única palavra que me vem é ‘gratidão’. Esse momento vai ficar marcado para sempre na minha vida. Fiz questão de trazer os meus filhos para acompanharem este momento, para eles entenderem que a gente passa, mas a história fica”.

Acompanhado de membros da direção, o presidente Romildo Bolzan Jr. fez questão de destacar em seu discurso o espírito guerreiro que contempla as duas personalidades dos dois homenageados.

“Quero dizer Muito Obrigado, Geromel, por estarmos construindo esse Grêmio vitorioso”, declarou. “Loivo sintetiza os valores do Grêmio em uma só pessoa. Simbolizava a imortalidade a inconformidade em aceitar a derrota. Um símbolo”, destacou o mandatário gremista.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

