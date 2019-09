Empoderamento feminino em profundidade: um processo de dentro para fora

Nos últimos anos houve um forte crescimento nos movimentos que estimulam o debate de temas como igualdade de gênero e valorização da mulher no mercado de trabalho. Mas quando se fala em empoderamento feminino em profundidade, é preciso levar em conta, mais até que a mudança de cultura por parte dos homens e da sociedade como um todo, o processo interno.

Para a mentora e coach Elaine Souza, que por meio da Essenty organiza em Porto Alegre o evento “Mulheres às Avessas”, no dia 12 de setembro, o ponto de partida é justamente a tomar consciência de que, em muitos casos, a mulher vive e reage de acordo com as cobranças e exigências a partir de padrões pré-determinados. “São padrões que cada uma incorpora ao longo da vida, mas não quer dizer que estejam identificados com quem ela realmente é, com seu propósito. O processo de empoderamento começa, de fato, quando a mulher enxerga que ela existe para SER e não apenas FAZER, quando ela se libertar de padrões negativos, que drenam sua potência”, explica Elaine.

A especialista destaca que o processo de busca pela real identidade e propósito se baseia em três pilares: a conexão da mulher conexão com ela mesma, com seus relacionamentos íntimos e profissionais. Segundo Elaine, quando um deles não está bem resolvido, os demais são totalmente afetados. “Existem questionamentos que são comuns a mulheres de diferentes faixas etárias e perfis, pois as dores e conflitos são os mesmos. E o caminho para todas é esse: a conexão com a própria essência e a tomada de decisão em promover mudanças de dentro para fora”, ressalta.

Ela defende que empoderamento é muito mais do que atingir uma posição específica ou ter realização na carreira, por exemplo. “O empoderamento feminino acontece quando a mulher atinge a plenitude e adota uma postura inteligente, tem controle sobre sua vida, conciliando as áreas intrapessoal e interpessoal”, pondera. Alguns padrões de comportamento são focados no sucesso, ou seja, externamente a mulher está satisfazendo todos e parece plena, mas por dentro está vazia, sem propósito. “Eu sou a mulher maravilha para todos à minha volta, mas não para mim mesma’, são o que muitas questionam. Mas a mudança profunda se dá quando ela consegue olhar para dentro e para o que está à sua volta e aí iniciar o processo”, frisa a mentora.

Uma oportunidade de reflexão e tomada de decisão

Elaine conta que o evento “Mulheres às Avessas” se propõe a abordar questões relacionadas à autoconhecimento, relacionamento e carreira, mas a partir de uma perspectiva disruptiva. “O objetivo é promover uma reflexão profunda, mas mostrar o caminho para que logo após o ciclo de palestras a mulher possa iniciar seu processo de mudança”, destaca. O evento reunirá um time de profissionais especializados em diferentes áreas, trazendo reflexões que visam compreender o feminino com profundidade, indo direto ao ponto. O conteúdo se destina a mulheres de diferentes perfis. Entre as organizadoras, além de Elaine, estão mulheres que representam os diferentes universos femininos: uma mais madura, uma separada, uma casada e com filhos. “Queremos mostrar como cada mulher pode encontrar o seu ponto de equilíbrio, sendo o que quer ser, desenvolvendo uma relação saudável consigo mesma e com quem está à sua volta, assumindo o protagonismo de sua história”, finaliza Elaine. A atividade é aberta ao público e está com inscrições abertas para assistir às palestras presencialmente ou online.

Essenty

A Essenty é o braço estratégico de empoderamento e protagonismo feminino da Potentiallis, empresa que atua há 10 anos no mercado nacional, aplicando ferramentas eficazes para que indivíduos e organizações tenham a atitude certa acelerando sua jornada na direção de sua autorrealização, sem perder sua essência e seu verdadeiro valor. A Potentiallis nasceu de um projeto iniciado em 2009 que visava o desenvolvimento de lideranças e gestão estratégica de pessoas com resultados que de fato contribuíssem para a mudança de atitude. A experiência com diversos perfis de pessoas e profissionais conduziu ao aperfeiçoamento das metodologias, sempre em busca de alternativas mais eficazes e complementares.

Serviço/ Mulheres às Avessas/ 12/09/ AMRIGS (Av. Ipiranga, 5311 – Partenon, Porto Alegre)/ Horário: Das 13h às 18h/ Inscrições: http://bit.ly/mulheresasavessas/ Ingressos para assistir ao vivo: https://pay.hotmart.com/P14164909S?off=xtv9zg6r

