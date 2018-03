Empreendedores apostam em venda direta para o público feminino

O casal gaúcho Raquel Pereira e Tiago Rodrigues entra no mercado de sapatilhas e bolsas com a nova marca She Loves. Sem ponto físico ou e-commerce, o negócio aposta exclusivamente na venda direta via catálogo impresso e virtual, com o apoio de consultoras espalhadas pelo País.

Eles seguem um dos modelos mais representativos para a economia do País, responsável pela renda de milhões de famílias brasileiras e que movimentou mais de R$ 40 bilhões em negócios só em 2016, segundo a ABEVD (Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas).

A empresa pretende atrair 170 consultoras em seus primeiros três meses de atividades. Cada consultora deverá solicitar cadastro prévio e pagar taxa única de adesão e então receberão suporte para as vendas e exemplares do catálogo impresso com a coleção mais recente. As interessadas já podem solicitar seu cadastro diretamente pelo site sheloves.com.br.

A ideia da empresa nasceu da paixão de Raquel por bolsas e sapatilhas, do desejo genuíno de encontrar um propósito em seu trabalho, além de pesquisas sobre o crescimento do mercado de vendas diretas. “Acredito que a mulher deseja descomplicar a moda e os acessórios contribuem significativamente para isso, valorizando um look simples como calça jeans e t-shirt branca”, comenta a empresária.

O primeiro catálogo de produtos – de um total de quatro coleções anuais – ganhou produção de moda da stylist Daniella Pereda. As sapatilhas são criações exclusivas da marca, versáteis e com ampla gama de estilos e numerações, que seguirão estudos e tendências de cada estação. Moderna e atual, a marca está conectada com as principais novidades também no universo de bolsas, que são importadas e também contam com modelos exclusivos.

A empresa atenderá todo o território nacional, com entregas via PAC ou Sedex, e transportadoras. Em média, o produto será entregue em até 6 dias úteis ao consumidor final.

