Empreendedores de Rondônia investem em hotel em Gramado

Desde a última terça-feira (06), Gramado conta com um novo hotel de alto padrão. O Hotel Daara foi construído ao lado do Centro de Eventos ExpoGramado, e possui 76 apartamentos com 16 modelos diferentes e 16 suítes.

O novo empreendimento hoteleiro é fruto de investimentos de dois empresários com negócios em Rondônia. Alexandre Dartiballi possui dois hotéis em Ji-Paraná há 25 anos, com a bandeira Maximus e Júnior Arantes é empresário do setor de laticínios, dono das marcas Monte Verde e Rondolac.

Antes de abrir o Daara, a dupla pesquisou o mercado nos Estados de Acre, Mato Grosso e São Paulo, mas acabou optando por Gramado por ser um mercado competitivo e de excelência, “além de ser uma vitrine para o Brasil”, afirma Alexandre Dartiballi. Segundo o empresário, a unidade de Gramado veio para fortalecer uma futura rede nacional no País.

Em estilo clássico, o Daara foi projetado pelas arquitetas Rúbia Fávero e Larissa Mottin, com designer de interiores de Sandra Parlote e projeto luminotécnico e paisagismo de Ane Boom e Marília Warken. Todo o mobiliário do hotel foi produzido por empresas de móveis e marcenarias de Gramado.

“Procuramos valorizar a qualidade e o regionalismo, buscando os melhores profissionais para que o nosso empreendimento tivesse a cara de Gramado”, resume Júnior Arantes. A abertura do Hotel Daara está gerando, de imediato, 38 empregos diretos.

