Empreendedores optam por microfranquias com investimentos iniciais acessíveis; entenda

O setor de franquias cresceu 6,4% no primeiro semestre de 2019, em comparação ao mesmo período do ano passado, e o faturamento passou de R$ 70,496 bilhões para R$ 84,586 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF). As redes que obtiveram o melhor desempenho foram as de serviços e outros negócios, que cresceram 9,3% no período. O setor das microfranquias também teve aumento: entre 2017 e 2018, o crescimento alcançou 8%.

Para quem deseja investir em um negócio, mas ainda não dispõe de grande capital, as microfranquias são a escolha de muitos empreendedores que estão entrando neste mercado pela primeira vez. Nesta categoria são classificados os modelos com investimento inicial de até R$ 90 mil. O Grupo Life Brasil, holding especialista em seguros de vida, é um exemplo de empresa que opera com microfranquia, e possui unidades com faturamento bruto mensal de até 50 mil reais.

Essa modalidade traz inúmeras vantagens para os franqueados pois alguns modelos permitem que o empreendedor trabalhe em casa, sem a necessidade de alugar um espaço físico para operar. Algumas empresas oferecem, ainda, a possibilidade de financiamento, para facilitar ainda mais o investimento no negócio.

Programa Minha Franquia Minha Vida

Com investimento a partir de R$ 17.990,00, a rede oferece ainda o programa de financiamento exclusivo “Minha Franquia Minha Vida”. “Por meio desse programa, o franqueado pode dar uma entrada de 25% a 51% do valor da franquia e parcelar o restante em até 36 vezes diretamente com a franqueadora, sem juros para os modelos home office”, comenta Alberto Júnior, fundador da rede. Segundo o empreendedor, até o momento todos os franqueados da rede já solicitaram o financiamento, sem a necessidade de empréstimo bancário.