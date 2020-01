Acontece Empreendedorismo ágil: Senac EAD promove palestra online gratuita

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

Foto: Banco de Dados/O Sul

O empreendedorismo está cada vez mais presente no mundo do trabalho. Não se trata apenas de implementar novos negócios, mas também de propor mudanças. Por isso, no dia 15 de janeiro, às 19h, o Senac EAD realizará uma palestra online gratuita sobre Empreendedorismo Ágil para quem atua ou tem interesse na área. As vagas são limitadas.

A palestra será ministrada pelo especialista em Educação Especial Inclusiva e tutor dos cursos técnicos EAD do Senac-RS, Carlos Morais. As vagas são limitadas. Conecte-se no link http://bit.ly/39yZsKrno horário indicado e participe!

