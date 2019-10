Empreendedorismo com propósito em pauta na próxima segunda-feira (28)

No próximo dia 28 de outubro, das 19h15 às 21h30, na casa autogerida Simplify (Av. Bastian, 121 – Porto Alegre), ocorre o “Quem vive a segunda… Merece a sexta”, conversa puxada pelo consultor e facilitador de aprendizagem Gustavo Pereira, que traz Graziela Inácio e Mariana Rocha, ambas, como Gus, à frente de seus próprios negócios. A pauta, “Afinal o que é empreender?”, gira em torno das experiências mais recentes dos três, que asseguram viver um propósito.

Depois de uma carreira como executivo, de uma pós-graduação em Gestão Estratégica Inteligência Competitiva, Gus encontrou a palhaçaria e de lá tira sua inspiração para falar em felicidade em suas palestras na Arte de Criar Sorrisos (https://www.artedecriarsorrisos.com/). “Quem disse que empreendedorismo não pode ser divertido, que você pode viver o seu sonho, ganhar dinheiro e ser feliz?”, desafia ele.

Grazi teve uma carreira como executiva na área de Tecnologia da Informação e depois de um ano sabático em 2017 mudou sua forma de ver o mundo, quando decidiu viver mais conectada consigo mesma e com o todo que a cerca. Idealizou a Follow Me Por Aí (https://www.followmeporai.com.br/), um projeto para apoiar a transformação de pessoas através de viagens e experiências e gerar mais impacto e desenvolvimento em projetos sociais pelo mundo.

Mari é profissional de Relações Públicas e especialista em gestão e posicionamento de marcas e, por acreditar no empoderamento feminino através do empreendedorismo, apoia a divulgação de marcas femininas com personalidade por meio de planejamento (http://www.marianarocharp.com.br/).

Inscrição grátis pelo link https://www.sympla.com.br/quem-vive-a-segunda–merece-a-sexta__677168, sendo que a contribuição espontânea que for arrecada será revertida à Simplify.