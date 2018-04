Empreendedorismo Feminino é destaque na Virada Sustentável de Porto Alegre

As mulheres são as mais interessadas em começar um negócio e representavam 7,9 milhões dos empresários no Brasil em 2014, segundo dados da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2016, realizada pelo Sebrae. A força feminina no empreendedorismo estará em destaque durante a Virada Sustentável de Porto Alegre. A 3ª edição do evento vai mobilizar cinco pontos da capital gaúcha com atividades gratuitas e abertas ao público entre os dias 6 e 8 de abril. As ações voltadas para o assunto, promovidas pelo Sebrae RS, serão realizadas nos dias 4 e 7 de abril.

Segundo o assistente técnico da Gerência de Inovação, Mercado e Serviços Financeiros do Sebrae RS, Gustavo Scheffel Adornes, o tema foi selecionado pela entidade para ser desenvolvido em parceria com a Liberty Seguros, um dos patrocinadores da Virada Sustentável e responsável pelo projeto Mulheres Seguras.

A primeira atividade será realizada antes da programação oficial da Virada com o Bate Papo Online Momento Empreendedorismo Feminino – contexto, prática e oportunidades, que será realizado no dia 4 de abril, às 14h30, a partir do link: https://goo.gl/7QvGEG com inscrições gratuitas. A conversa terá a participação de Aline Mello, responsável pelo conteúdo do Projeto Mulheres Seguras, da Liberty Seguros, Leila Ghiorzi, idealizadora do site É da Minha Conta e a técnica do Sebrae RS, Gabriela Paiva.

O Momento Empreendedorismo Feminino também estará no 6º andar da Casa de Cultura Mário Quintana, com uma série de atividades promovidas no dia 7 de abril, das 15h às 18h. A programação inicia com a Roda de Conversa Empreendedorismo feminino, que vai apresentar cases de cinco mulheres empreendedoras e suas jornadas. Foram convidadas Renata Pfau, da Banana Verde Produtos Ecológicos; Juliana Ferreira, do Joyz app; Susana Zaman, da Nutrimãe; Aline Sillos, do MOMA Coworking; e Natalia Sousa Guasso, do Brick de Desapegos. A mediação será de Katherin Misura, do Sebrae RS.

Às 16h acontece uma Oficina de Pitch e Canvas sobre as técnicas de modelagem de negócios e de apresentação, para que as empreendedoras possam aplicar esses conteúdos em seus negócios. A atividade será ministrada por Cláudia Backes, da Startse.

Mentorias individuais completam a programação com profissionais do Sebrae RS à disposição para orientar as interessadas, das 16h30 às 18h. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na hora do evento. Vagas limitadas.

Programação do Momento Empreendedorismo Feminino:

Data: 4 de abril /Horário: 14h30

Bate Papo Online Momento Empreendedorismo Feminino – contexto, prática e oportunidades

Link: https://goo.gl/7QvGEG

Data: 7 de abril/ 15 às 16h – Roda de Conversa Empreendedorismo Feminino

16h às 16h30 – Oficina de Pitch e Canvas

16h30 às 18h – Mentorias Individuais para Mulheres Empreendedoras

Local: Casa de Cultura Mario Quintana (R. dos Andradas, 736), no 6º andar

Inscrições gratuitas no local na hora do evento.

