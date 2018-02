Empregador deve declarar novas modalidades de contratação

A Rais (Relação Anual de Informações Sociais) de 2017 está com novidades nesta edição. Por conta da entrada em vigor da modernização trabalhista, foram incluídas novas modalidades de contratação na declaração: Trabalho Parcial, Intermitente e Teletrabalho. O período para entrega do formulário vai até 23 de março. A declaração da Rais deverá ser feita somente via internet.

