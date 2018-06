Cresceu o número de acordos entre patrões e empregados homologados na Justiça do Trabalho. A possibilidade de se fazer esse tipo de acordo veio com a aprovação da reforma trabalhista, que passou a valer em outubro do ano passado. A ideia é que os acordos sejam feitos entre as partes, sem processos na Justiça, e que sejam somente homologados.

