A FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social) promove nesta sexta-feira a quinta edição do Empregar-RS. Das 9h às 16h, mais de 80 municípios gaúchos receberão a iniciativa, que tem por objetivo intermediar 2,8 mil vagas de trabalho. Ao menos 170 empresas já confirmaram presença no evento.

