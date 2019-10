EmpregarRS oferecerá mais de 3,3 mil vagas no Estado e 956 na Capital nesta sexta-feira. Sine oferece mais 91 postos

Em 100 municípios gaúchos ocorre nesta sexta-feira (18) a 6ª edição do EmpregarRS. Maior evento de empregabilidade do Estado, oferecerá 3.362 vagas, 956 na Capital. O Sine também oferece 91 vagas no mesmo dia.

Promovido pela FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social), o evento exclusivo de intermediação de mão obra envolverá entrevistas de emprego e atividades de orientação sobre o mundo do trabalho.

De acordo com o diretor-presidente da FGTAS, Rogério Grade, o EmpregarRS aproximará empresas que necessitam contratar profissionais e trabalhadores que buscam uma oportunidade de emprego, além de desenvolver habilidades e conhecimentos favoráveis à formação do trabalhador e colocação no mundo do trabalho.

Os trabalhadores interessados em se candidatar às vagas de emprego devem comparecer ao local de realização do evento no seu município, nesta sexta-feira (18), com carteira de trabalho. Em Porto Alegre, por exemplo, 22 empresas farão entrevistas para 956 vagas, das 9h às 16h, no Vida Centro Humanístico (av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2132).

Atendimento nas Agências FGTAS/Sine

Devido ao deslocamento de servidores das Agências FGTAS/Sine de Porto Alegre para atendimento no Vida Centro Humanístico, haverá alterações no funcionamento das unidades da capital nesta sexta-feira (18).

As Agências FGTAS/Sine Tudo Fácil Centro e Zona Sul terão somente o serviço de entrega da carteira de trabalho, e as unidades da Azenha e Centro estarão fechadas.

Vinculada à Secretaria de Trabalho e Assistência Social, a FGTAS é a instituição executora das políticas públicas de trabalho, emprego e desenvolvimento social do RS.

Sine Municipal tem 91 vagas de emprego

No Sine Municipal 91 postos de trabalho estão disponíveis também a partir desta sexta-feira, até que as vagas sejam preenchidas. Ainda estão disponíveis as 60 vagas para leiturista de hidrômetro. O interessado deve retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download no Google Play, ou diretamente em qualquer unidade Sine. O número de cartas é limitado.

A sede do Sine Municipal funciona entre 8h e 17h, na avenida Sepúlveda esquina com a Mauá, Centro Histórico. Para concorrer à vaga, o candidato precisa comparecer com Carteira de Trabalho e comprovante de residência. O candidato pode efetuar a sua inscrição pessoalmente na unidade do Sine.

Como cadastrar empresa

Para ofertar vagas de trabalho pelo Sine, a empresa deve entrar em contato com a unidade e solicitar o formulário padrão para empresa, onde obterá as informações necessárias para efetuar o cadastro gratuito e as informações das vagas a serem ofertadas. O Sine dispõe, mediante agendamento prévio, um espaço para os empregadores realizarem as entrevistas de seleção com os candidatos

Confira as vagas:

Ajustador mecânico – 1

Analista de marketing – 1

Armador de ferros -1

Auxiliar de manutenção predial -1

Borracheiro auxiliar -1

Carpinteiro – 2

Cobrador externo -1

Coordenador de restaurante – 2

Cozinheiro geral -5

Gerente de loja e supermercado – 3

Gerente de restaurante – 2

Instalador hidráulico -1

Leiturista de Hidrômetro -60

Operador de retroescavadeira – 2

Pizzaiolo -1

Recepcionista atendente – 1

Supervisor comercial – 1

Técnico de enfermagem – 1

Técnico eletrônico de manutenção industrial – 1

Técnico em manutenção de máquinas – 1

Tosador – 1