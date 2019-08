Empresa adota trecho do canteiro da avenida Ipiranga, em Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre assinou com o Instituto Safeweb a adoção de mais um trecho da avenida Ipiranga. A partir de agora, a empresa de segurança da informação será responsável pela manutenção do canteiro central entre as avenidas Edvaldo Pereira Paiva e Borges de Medeiros. O contrato de 24 meses desonera os cofres públicos em pelo menos R$ 40 mil neste período.

“Ficamos muito felizes com mais esta parceria firmada com a Safeweb, empresa comprometida com a cidade e que realiza um trabalho de extrema importância ambiental, que é a Ecobarreira do Arroio Dilúvio. Queremos que estas ideias estimulem ainda mais o cuidado e o zelo da população para com a nossa Porto Alegre”, diz o secretário Ramiro Rosário.

Os serviços no canteiro compreenderão inicialmente corte de grama, capina e pintura de meio-fio. Porém, de acordo com o presidente do Instituto, Luiz Carlos Zancanella Júnior, o objetivo é ampliar a atuação no espaço. “Pretendemos em breve tornar aquela área ainda mais bonita e convidativa para a população, com instalação de novos passeios e paisagismo”, informa.

Com esta assinatura, a Capital contabiliza 18 espaços já adotados por empresas.

