Empresa aérea Air Europa leva a Bolsonaro planos de atuação no setor aéreo brasileiro

Uma semana depois da aprovação pelo Congresso da MP (medida provisória) 863/2018 – que abre o setor aéreo no país à participação de até 100% de capital estrangeiro – uma comitiva de executivos do Globalia, gigante do turismo espanhol e dono da Air Europa, se reúne nesta quinta-feira (30) em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do turismo Marcelo Álvaro Antônio.

Os estrangeiros querem apoio do governo para agilizar o início das operações no mercado doméstico, afirma uma fonte próxima às negociações. E vai acenar ainda, diz a fonte, com um pacote de investimentos no Brasil, incluindo dobrar as 18 frequências internacionais atuais em dois anos, contando com impulso de uma parceria com a Air France-KLM. Planeja também construir dois hotéis, entre outros negócios.

Nesta quarta-feira (29), o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros , afirmou que o presidente Jair Bolsonaro usará “estudos técnicos” para decidir sobre sancionar ou não o texto da MP 863, a ” MP das Aéreas “, que, entre outras, obriga as companhias aéreas a despacharem bagagens gratuitamente, revogando uma norma da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

A Globalia foi a primeira empresa estrangeira a ter autorização do Agência Nacional de Aviação Civil para operar no mercado doméstico do País. O governo precisou correr para aprovar a MP no último dia de vigência do projeto, sob risco de derrubar o que tem sido considerado pelo mercado como o mecanismo que pode não apenas atrair novos concorrentes para a aviação brasileira, como também estimular outros projetos em turismo e serviços.

Há na medida, contudo, aspectos vistos como travas à entrada de novos concorrentes na aviação nacional, sobretudo em relação à exigência de franquia de bagagem inclusa nos bilhetes domésticos, o que poderia frear o interesse de companhias aéreas de baixa tarifa (low cost).

A Air Europa será a primeira empresa a atuar com esse modelo no mercado doméstico. A chilena Sky e a norueguesa Norwegian já operam com modelo low cost no país, mas com voos internacionais para Santiago e Londres, respectivamente.

Hotéis no Nordeste

Na reunião desta quarta-feira com o presidente Bolsonaro, além de Richard Clark, diretor da Air Europa, estarão ainda Javier Hidalgo, diretor executivo da Globalia, e Lisandro Menu-Marque, diretor geral de desenvolvimento internacional do grupo, conta essa fonte. É que o esforço principal está em garantir que a Air Europa do Brasil comece a voar o mais rápido possível.

Mas outras frentes de investimento já foram desenhadas pelo grupo que bateu € 3,68 bilhões em faturamento em 2017, dado mais recente disponível. Há planos de abrir dois empreendimentos da Be Live, empresa de hotelaria da Globalia, possivelmente no Nordeste, e incluir destinos e produtos turísticos do Brasil no portfólio de vendas de mais de mil agências de viagens do grupo.

