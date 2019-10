Empresa aérea de baixo custo estreia no Brasil, e até o check-in é pago

O Brasil recebeu na sexta-feira (11) o primeiro voo de uma companhia aérea ultra low cost. A argentina Flybondi fez seu voo inaugural ligando Buenos Aires ao Rio de Janeiro. O Boeing 737-800 da companhia pousou no aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, às 11h35min. Cerca de uma hora depois, o avião já estava decolando novamente para retornar a Buenos Aires.

Em uma ultra low cost, há ainda mais restrições, como uma taxa para fazer o check-in presencial no aeroporto. As diferenças para as aéreas tradicionais vão desde o momento da compra da passagem até o desembarque em Buenos Aires.

A Flybondi vende mais de 90% de suas passagens por meio do site próprio. Isso reduz custos ao eliminar o pagamento de comissões a intermediários, como agências de viagens. Assim, a empresa promete oferecer passagens entre 30% e 40% mais baratas que a concorrência.

No momento da compra do bilhete, o passageiro pode incluir diversos serviços extras, que variam da bagagem despachada até o café que será consumido a bordo. Segundo a empresa, é uma forma de o passageiro pagar apenas pelos serviços que usa.

Cerca de 48 horas antes do voo, o passageiro recebe um e-mail com o alerta para fazer o check-in on-line. Se ignorar o alerta e deixar para receber o cartão de embarque somente no balcão do aeroporto, precisa pagar uma taxa de cerca de R$ 20. Quanto mais pessoas fizerem o check-in online, menos funcionários a empresa precisa colocar no aeroporto, reduzindo os custos.

Cobrança de bagagem

A cobrança de bagagem nem chega mais a ser uma diferença entre as companhias aéreas de baixo custo e as tradicionais, que também cobram pelo despacho de malas no porão do avião. No entanto, enquanto a maioria das empresas tem um valor fixo para malas de até 23 kg, a Flybondi adotou faixas de preço de acordo com o peso da bagagem.

Para despachar uma mala de até 12 quilos, o valor é R$ 84,56 por trecho. Se a mala tiver até 20 quilos, o preço sobe para R$ 110,70. Se precisar de mais peso, o passageiro pode comprar mais cinco quilos por mais R$ 25,60.

Poltronas

A Flybondi conta atualmente com cinco aviões Boeing 737-800 que devem se alternar nos voos para o Brasil. A aeronave usada no voo inaugural para o Rio de Janeiro tem 13 anos de uso e pertencia anteriormente à companhia canadense Sunwing Airlines.

Por dentro, no entanto, o avião da Flybondi lembra em muito as aeronaves da Ryanair, a maior empresa de baixo custo da Europa. Em comum estão as poltronas azuis, as propagandas estampadas nos bagageiros e encostos de cabeça e o cartão de segurança colado na poltrona da frente. Itens para aumentar a receita e reduzir custos. A diferença é que as poltronas da Flybondi reclinam, enquanto as da Ryanair são fixas.

Para uma ultra low cost, era de se esperar que o espaço para o passageiro fosse ainda mais reduzido do que nas companhias aéreas tradicionais. No entanto, a Flybondi adota uma configuração interna bastante semelhante à da brasileira Gol. As duas empresas usam o mesmo modelo de avião. Na Gol, são 186 assentos, e na Flybondi, 189 poltronas.

Ajudou para aumentar o conforto a bordo o fato de o voo inaugural estar com apenas 105 passageiros a bordo. Com um voo lotado, porém, os conflitos podem começar já no momento de guardar a bagagem de mão nos compartimentos internos. Caso todos os passageiros levassem uma bagagem de mão, não haveria espaço para todas as malas.

Água

A Flybondi só oferece um copo de água grátis a bordo. O resto é tudo pago. Com o peso argentino desvalorizado, a boa notícia é que os preços dos produtos se tornam mais acessíveis.

Uma garrafa de água custa R$ 5 (70 pesos). Macarrão ou arroz instantâneo acompanhado por um refrigerante sai por cerca de R$ 13 (180 pesos). Um café, mate ou chá acompanhado de um alfajor fica por cerca de R$ 8,50 (120 pesos). Uma lata de cerveja argentina custa R$ 7 (100 pesos) e um alfajor individual R$ 5 (70 pesos).

Durante as cerca de três horas de voo entre o Rio de Janeiro e Buenos Aires, não há nenhum entretenimento a bordo, como monitores de TV ou sistema de áudio. A única distração é uma revista de bordo da companhia aérea com 68 páginas e que traz na capa da edição atual uma reportagem de turismo sobre o Rio de Janeiro. Todos os textos, no entanto, estão apenas em espanhol.

Quem quiser alguma outra distração a bordo precisa gravar alguns vídeos e músicas no smartphone ou tablet e levar na mala de mão um carregador portátil para não correr o risco de ficar sem bateria durante a viagem. As poltronas do avião aparentam já ter alguns bons anos de uso e não contam com nenhum tipo de tomada.