Empresa alemã anuncia investimento de R$ 300 milhões em fábrica no RS

A empresa alemã Stihl investirá R$ 300 milhões durante os próximos três anos na fábrica localizada em São Leopoldo, no Vale do Sinos. O valor foi confirmado ao governador José Ivo Sartori pelo presidente da Stihl no Brasil, Cláudio Guenther, em encontro nesta quinta-feira (07) na sede da empresa na Alemanha. Esse foi o primeiro resultado concreto da missão do chefe do Executivo gaúcho no país europeu.

O valor será destinado para as áreas de inovação, pesquisa e desenvolvimento, expansão das linhas de produção, automação industrial, tecnologia e novos prédios. Sartori foi recepcionado pela integrante do Conselho Consultivo da Stihl, Selina Stihl, neta do fundador do grupo, Andreas Stihl.

“É uma grande notícia para os gaúchos, especialmente para a região do Vale do Sinos. Sempre é preciso plantar a semente da mudança e nós estamos, com mais esse investimento confirmado pela Stihl, construindo um novo futuro para o Rio Grande do Sul. Esse grupo, que tem como base a família, estabeleceu raízes em um local que é berço da colonização alemã no Estado. Trata-se de uma grande parceria”, comemorou Sartori.

O presidente da Stihl Brasil, Cláudio Guenther, destacou que esse é um sinal de confiança do grupo na sua planta brasileira. “Um investimento dessa magnitude, em meio ao atual contexto da economia brasileira, ressalta a solidez da Stihl no mercado, desenvolvendo a qualidade e a inovação de seus produtos. A empresa tem uma estratégia de investimentos de longo prazo. As crises vêm e vão e precisamos estar preparados para a retomada do crescimento do mercado brasileiro, que, certamente, virá”, salientou .

Selina Stihl, que atuou como vice-presidente das áreas administrativa e financeira do grupo no Brasil por cinco anos, enfatizou os laços estreitos com a fábrica no Rio Grande do Sul. “Em 1973, quando a noção de globalização ainda não era tão difundida, o grupo Stihl fundou a planta de produção em São Leopoldo. E no Brasil podemos observar o desenvolvimento dos negócios do grupo, no geral, muito encorajador nas últimas décadas”, relatou.

A Stihl lidera o mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis. Com produtos destinados ao mercado florestal, agropecuário, construção civil, jardinagem profissional, limpeza e conservação e doméstico, a empresa oferece uma ampla linha de ferramentas motorizadas portáteis que podem ser encontradas em mais de 3 mil pontos de venda distribuídos pelo Brasil. No País, a Stihl está localizada em São Leopoldo, onde trabalham aproximadamente 2,2 mil colaboradores. A matriz do grupo fica na cidade de Waiblingen, na Alemanha.

Ainda nesta quinta-feira, Sartori visita a SAP, líder mundial em sistemas digitais para negócios. Na sexta-feira (08), o governador reúne-se com executivos da Fraport, responsável pelas obras de ampliação do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.

