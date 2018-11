Nesta segunda-feira, às 15h, o governador gaúcho José Ivo Sartori participa da cerimônia de inauguração do novo centro de pesquisa e desenvolvimento da Stihl em São Leopoldo. O empreendimento no Vale do Sinos faz parte de um pacote de investimentos anunciado pela empresa alemã e cuja implementação no Brasil deve envolver um valor de R$ 500 milhões pelos próximos cinco anos.

