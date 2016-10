Empresa Brasilata Embalagens receberá o troféu “Homem do Aço 2016”

A empresa Brasilata Embalagens Metálicas S/A. foi escolhida para receber o troféu “Homem do Aço 2016” conferido pela Associação do Aço do Rio Grande do Sul – AARS. A informação foi prestada hoje (31) pelo presidente da entidade, José Antonio Fernandes Martins, devendo a solenidade de premiação ser realizada no dia 1º de dezembro próximo, às 20h30min, no Salão de Convenções do Centro Empresarial do DNA do Aço, Av. Severo Dullius, 2125, em Porto Alegre.

A escolha foi feita por uma comissão especial integrada por representantes da Diretoria Executiva da Associação do Aço, indústrias, distribuidores e usinas associadas, bem como da área governamental e imprensa.

A Brasilata atua desde 1955 na fabricação de embalagens metálicas para aerossóis, alimentos, tintas, produtos químicos e rolhas metálicas. Com sede em São Paulo, também possui unidades industriais em Estrela (RS), Rio Verde (GO) e Recife (PE).

O troféu “Homem do Aço” vem sendo entregue anualmente desde 1975 pela AARS com o objetivo de destacar a contribuição de empreendedores para o fortalecimento da cadeia produtiva do setor metalmecânico e o desenvolvimento econômico e social gaúcho e do País.

