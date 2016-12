Empresa catarinense recebe selo Brazilian Pork

A Pamplona, produtora e exportadora de suínos com matriz em Rio do Sul (SC), foi a primeira empresa do Brasil a ter o direito de utilizar o selo de origem Brazilian Pork, mantido pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Para usar o selo, a Pamplona passou por um check list e atendeu a todos os requisitos estabelecidos pelo Projeto Setorial Brazilian Pork, mantido pela ABPA em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). A aprovação do uso do selo foi analisado por uma comissão técnica, em criteriosa avaliação com mais de 70 itens relativos ao bem-estar animal, qualidade da alimentação, controle e respeito à sanidade e à gestão ambiental.

O selo foi adotado pela empresa para as exportações com destino ao Japão – um dos mais tradicionais clientes das importações brasileiras de carne de frango e que, recentemente, abriu suas portas para a carne suína made in Brazil.

“Os cárneos produzidos pelo Brasil já têm excelente percepção de qualidade pelo consumidor japonês. Neste contexto, o início da aplicação do selo Brazilian Pork deve ser favorecido por uma campanha publicitária que estamos realizando em Tóquio, destacando a qualidade e o status sanitário da produção brasileira de aves e de suínos”, ressalta Francisco Turra, presidente-executivo da ABPA.

Comentários