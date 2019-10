Empresa de cruzeiros dá descontos de até 25% para viagens pela América do Sul

A Costa Cruzeiros lançou uma promoção exclusiva para os brasileiros que querem fazer um cruzeiro durante o verão pela América do Sul. A empresa oferece 25% de desconto aos clientes que reservarem uma cabine com varanda.

O Esquenta Black Friday 2019 da Costa contempla os roteiros programados a bordo dos navios Costa Fascinosa e Costa Pacifica durante a temporada 2019/2020 em águas sul-americanas. Os descontos são progressivos –15% em cabines internas; 20%, em externas; e 25%, em varandas, todas na categoria Basic.

Até o dia 24 de novembro, data final da promoção, a Costa irá acrescentar novos cruzeiros com descontos de até 25% para a temporada brasileira.

Para a primeira semana promocional, o hóspede garante preços especiais para os roteiros no Costa Fascinosa que partem de Santos nos dias 7 e 10 de dezembro de 2019; e no dia 11 de janeiro de 2020; e para o cruzeiro no navio Costa Pacifica com embarque no Rio de janeiro em 7 de janeiro de 2020.

Roteiros de três a oito noites

Com embarques nos portos de Santos e Rio de Janeiro, os cruzeiros a bordo do Costa Fascinosa e Costa Pacifica, respectivamente, têm duração de três a oito noites, e possibilitam ao hóspede conhecer belas paisagens do litoral brasileiro – Balneário Camboriú, Ilhabela, Ubatuba, Porto Belo, Búzios e Salvador –, e os principais locais turísticos de Montevidéu e Buenos Aires.

Com capacidade para 3.800 hóspedes, o Costa Fascinosa possui decoração inspirada em filmes clássicos e oferece o melhor do estilo italiano em hospitalidade, gastronomia e entretenimento.

O transatlântico oferece cinco piscinas, sete jacuzzis, 13 bares, cassino, teatro, cinema 4D, espaço temático para crianças e o Spa Samsara, ambiente dedicado ao relaxamento e ao bem-estar.

Já o Costa Pacifica tem à disposição atrações únicas como o Spa Samsara, centro de bem-estar com diversos tratamentos terapêuticos e estéticos, cinco piscinas, sete jacuzzis, cinema 4D e 13 bares. A gastronomia fica a cargo dos cinco restaurantes, onde são servidas mais de 400 opções de pratos.

No quesito entretenimento, as festas temáticas e o show de talentos The Voice of The Sea são os destaques.