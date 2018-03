Empresa de Eike sobem na Bolsa

As empresas do “império X” do empresário Eike Batista teve nessa terça mais um dia de fortes altas na Bolsa sem um motivo aparente para a oscilação. A OSX, por exemplo, via seus papéis subirem mais de 9,2% por volta das 12h, a 13,26 reais, após terminarem a sessão de segunda com ganhos de 71%. Já a OGX registrava ganhos de 26,1%, a 4,88 reais, enquanto as ações da MMX subiam 9,07%, a 4,45 reais.

