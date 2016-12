Empresa de telefonia é condenada a pagar indenização por deixar um estudante que não era o seu cliente com o “nome sujo” no SPC

O Tribunal de Justiça do Ceará condenou a empresa de telefonia Vivo a pagar 10 mil de reais de indenização moral para um estudante que teve o nome negativado ilegalmente pela companhia. O consumidor afirma que não era cliente da operadora, mas mesmo assim ficou com o nome sujo por seis anos no SPC.

O estudante só descobriu que estava com o nome sujo quando tentou fazer um crediário em uma loja em Itapipoca (CE) e foi informado pelo vendedor que não seria possível porque o nome dele estava incluído em órgãos de proteção ao crédito.

Comentários