A empresa do filho de ex-governador do Mato Grosso do Sul recebeu mais de 1 milhão de reais da JBS/Friboi, disse delator

O delator Ivanildo Miranda, fundamental para a força-tarefa da 5ª fase da Operação Lama Asfáltica, afirmou que a empresa de André Puccinelli Júnior, filho do ex-governador de Mato Grosso do Sul André Puccinelli (PMDB), recebeu R$ 1,2 milhão da JBS como forma de patrocínio. “Acho que foi um milhão e duzentos. Patrocínio, até então era patrocínio. Eu achando que era patrocínio. Só que agora vendo essas planilhas de Excel está como pagamento da propina misturado no meio”, disse na delação.