Empresa gaúcha apresenta suas novidades na área de climatização na AHR Expo Las Vegas

Joape participa do evento que ocorre na cidade norte-americana, entre 30 de janeiro e 1º de fevereiro, levando produtos de suas linhas comercial, industrial e residencial

Mantendo uma tradição iniciada em 2007, a Joape Climatização, empresa gaúcha com fábrica em Santo Antônio da Patrulha e sede administrativa em Porto Alegre, participa, de 30 de janeiro a 1° de fevereiro de 2017, da AHR Expo Las Vegas, nos Estados Unidos. O evento é um dos maiores do setor de ar condicionado, calefação e refrigeração em todo o mundo, sendo realizado no Las Vegas Convention Center.

O gerente de Negócios Internacionais da Joape, Lucas Pohlmann, destaca que a participação na feira reforça a presença da empresa em território norte-americano, possibilitando contatos com representantes de toda a cadeia compradora do setor, oriundos dos Estados Unidos e mais de 100 países da Europa, América Latima, Ásia e Caribe.

– Participar da AHR Expo Las Vegas tem sido uma grande oportunidade para a Joape apresentar seus produtos e ampliar sua competitividade no mercado internacional. A feira nos permite realizar novos negócios e conhecer as mais recentes tecnologias do setor. Em nosso estande já temos agendadas visitas de clientes da Índia, Espanha, México e dos Estados Unidos – ressalta Lucas Pohlmann.

No evento em Las Vegas a Joape vai apresentar modelos de suas linhas comercial, industrial e residencial, como os climatizadores Bob, Cassino, Copacabana e Fortaleza, além de acessórios para os equipamentos afixados em parede e um novo pedestal para instalação dos aparelhos em locais mais amplos.

A AHR Expo Las Vegas reúne cerca de duas mil empresas do setor de ar condicionado, calefação e refrigeração que apresentam suas novidades desde energias alternativas até automação e redes.

Comentários