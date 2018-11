Empresa gaúcha comemora 35 anos de atividades ininterruptas

Fundada por em 1983 por José Feijó Garcia, a marca hoje liderada por seu filho funciona em sede própria, em um prédio de 1200m2. Nestes 35 anos de atividade, a Lojas Empo, presenciou a mudança de sete moedas distintas, que entraram e saíram de circulação no Brasil.

Da mesma forma, é testemunha da construção de todos os shoppings da capital gaúcha e da implementação do corredor exclusivo da avenida Assis Brasil, em Porto Alegre. Traduzindo assim sua dedicação constante em renovação, percebendo em seu clientes mudanças e interesses em mais de três décadas.

Especialista em atender toda a família, do vestuário ao cama, mesa e banho a Lojas Empo, tem em seus departamentos, alguns espaços de grande destaque entre seus consumidores. Atendendo a uma crescente demanda, consolidou seu setor de plus size, tanto masculino como feminino.

De acordo com Eduardo Garcia, gestor da empresa, “o crescimento do plus size na Empo se deu em função da qualidade das marcas e produtos que temos na loja. Muitos clientes não conseguiam encontrar vestuários em tamanhos grandes com qualidade e por isso fortalecemos o departamento”.

Grande conhecida pelo seu setor infantil, a empresa ampliou o leque de marcas deste espaço e se solidificou com o passar dos anos. A Lojas Empo trabalha com marcas brasileiras, produzidas ou importadas por fornecedores nacionais, fomentando assim uma cadeia de produção e comercialização próprios.

A loja preza pelo atendimento personalizado, gerando uma relação de proximidade com seus clientes. Para marcar seus 35 anos, está promovendo uma série de eventos e ações, evolvendo seus fornecedores, clientes e colaboradores.

Serviço:

Lojas Empo 35 anos.

www.instagram.com/lojasempo

www.facebook.com/LojasEmpo

Av. Assis Brasil 1894, Porto Alegre, RS.

Fone: (51) 3341-2320

