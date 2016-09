Empresa gaúcha de comunicação digital cresce com novos contratos nacionais

Além de alcançar alto nível de segmentação e de ser mensurável, o marketing digital tem se tornado uma alternativa de relacionamento direto com os clientes cada vez mais necessária. A Yuppie, empresa de comunicação de Porto Alegre focada em plataformas digitais, por exemplo, fechou parceria com três marcas de atuação nacional: a Arroz Prato Fino, o Clube da Criança e a QualiCôco. A adição dos contratos gera um crescimento de 26% no faturamento dos últimos três meses, em relação ao mesmo período do ano passado, o que coloca a previsão de expansão da empresa, para 2016, na casa dos 30%.

Para os novos clientes, a Yuppie irá desenvolver o relacionamento e a comunicação em plataformas digitais, criando estratégias específicas para cada ferramenta, como redes sociais ou canais de vídeos. “Hoje temos um número considerável de plataformas online que auxiliam a comunicação das marcas. Porém, o universo digital apresenta armadilhas, e para que a atuação digital seja efetiva e que forneça recursos para melhorar o desempenho dos negócios, é necessário muito planejamento e pensamento estratégico”, avalia Bruno Cardoso, sócio-diretor da empresa.

Fundada em 2014 e com sede no bairro Moinhos de Vento, a Yuppie conta com nove colaboradores e 13 clientes fixos. A direção da empresa também é composta por Adriano dos Anjos, Alan Giongo e Daniele Andres.

