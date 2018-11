Empresa gaúcha de sex shop lidera vendas no e-commerce e inaugura nova loja conceito em Porto Alegre

Com mais de cinco mil itens à disposição dos clientes, uma das líderes em e-commerce no segmento de sex shop no Brasil, a gaúcha Hot Pepper, está abrindo as portas da sua segunda loja física em Porto Alegre (RS). A marca, que completa seis anos de atividades, celebra o momento com uma festa de inauguração que acontecerá no dia 06 de novembro, terça-feira. Localizada no centro histórico da capital, a nova loja ganha olhares também pelo seu moderno projeto. Na ocasião, será anunciada as estratégias de expansão da marca, como sistema de franquias e as novidades em produtos da Hot Pepper com sua própria linha e parcerias exclusivas.

Os empreendedores, o casal Ana Luiza Migliavaca e Rodrigo Albuquerque recebem pessoalmente os convidados na ocasião. “A história da loja é algo muito gratificante do ponto de vista de negócios e mercado. Começamos pequenos, numa salinha, há 6 anos. Hoje, pontuamos entre os maiores e-commerce do segmento de sex shop, vendendo para todo o Brasil e alguns países da América Latina. Com duas lojas físicas, planos de expansão e, a médio e longo prazo, trabalhando com franquias. Parafraseando o nome do nosso negócio, este mercado é hot. Pimenta na Medida Certa”, avalia Rodrigo Albuquerque.

Deixe seu comentário: