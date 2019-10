Empresa gaúcha lança ação inédita no futebol brasileiro nesta quarta-feira (02), na Arena do Grêmio

Pela primeira vez um anunciante abre mão da exposição tradicional da marca por uma nova forma de se comunicar com o torcedor no estádio. O projeto iniciou no último dia 15 de setembro, data de aniversário do Grêmio, com 100 metros de trapos tapando as placas da empresa na Arena do Grêmio.

Neste segundo momento, através da #MelnickEvenTorceComVocê, a torcida gremista enviou 224 frases, sendo escolhidas 15 delas, que foram à votação. Com 3.804 curtidas/votos no Twitter, foram definidos mais 8 trapos que serão exibidos na Arena do Grêmio no jogo contra o Flamengo, pela semifinal da Libertadores nesta quarta-feira (02).

A projeção é de que todas as placas da Melnick Even um dia sejam tapadas e os trapos presentes em todos os jogos, inclusive mesclados com outras ações. A Melnick Even é o maior anunciante do estádio com 138 placas, 6 portas de elevadores adesivadas e 2 bandeiras externas na esplanada.

A Construtora, líder em alto padrão no Estado, criou a ação “Melnick Even torce com você” abrindo mão de 80% da sua publicidade nas placas colocadas ao redor do gramado da Arena, que serão cobertas com trapos (bandeiras, panos), moda que veio do futebol argentino, com frases criadas pela torcida gremista. Nunca um anunciante havia cedido este espaço nobre e caro num estádio de futebol do País para estimular a torcida a se manifestar e apoiar ainda mais o clube, criando ainda vínculo maior com a marca. A campanha é dos publicitários Tiago Russell e Minwer Dagawiya, com curadoria do blog Grêmio Libertador.

Segundo Leandro Melnick, CEO da Melnick Even, “acreditamos que se trata de uma ação inédita mundialmente. Estamos sendo disruptivos, trocando a propaganda tradicional, pragmática, por uma ação subliminar da marca, apostando no amor e paixão pelo clube que caracteriza o torcedor gremista.”.

A Melnick Even já é reconhecida por ações diferenciadas no convívio com a comunidade gaúcha. É é a maior adotante de praças do Estado e recentemente lançou o ILOVEPOA, uma campanha pioneira de declaração de amor à Capital do RS, com a colocação de vários totens customizados por artistas gaúchos em diversas praças de Porto Alegre.

As 8 frases escolhidas através de 3.804 curtidas

Em primeiro lugar, empatados, ficaram dois trapos com 638 votos cada um:

1º Que pedazo de gol, luan: alusão ao comentário de um narrador argentino ao golaço de Luan

contra o Lanus pela Libertadores.

2º #ÉUSGURI: referente aos jovens jogadores do Grêmio.

3º Tradição não se compra 588 votos

4º O clube mais copero 463 votos

5º A América nos espera outra vez. 390 votos

6º Tragam vinho. Taças sobram 376 votos

7º Nunca duvide do Grêmio 366 votos

8º Somos azuis, pretos e brancos 345 votos

