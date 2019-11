Empresa grega nega vazamento de navio suspeito pelo óleo que atinge o Nordeste

A petroleira grega Delta Tankers, responsável pelo navio-tanque Bouboulina, apontado pela Polícia Federal como principal suspeito de ter derramado óleo e causado as manchas no litoral do Nordeste, disse que “não há prova” de que a embarcação seja responsável pelo incidente.

Em nota divulgada neste sábado (02), a companhia afirmou que fez uma “pesquisa completa do material nas câmeras e sensores que todos os seus navios carregam como parte de suas políticas de segurança e ambientais”.

“Não há prova de que o navio tenha parado, realizado qualquer tipo de operação STS [transferência de um navio para o outro], vazado, desacelerado ou desviado da rota, em seu caminho da Venezuela para Melaka, na Malásia”, diz o texto da Delta.

Em outro trecho do comunicado, a petroleira declarou não ter sido procurada por autoridades brasileiras, reafirmando o que já havia dito nesta sexta-feira (dia 1º). Disse também que a carga foi descarregada na Malásia “sem qualquer falta”.

“Este material [da investigação interna] será compartilhado de bom grado com autoridades brasileiras, caso entrem em contato com a empresa com relação a esta investigação. Até agora, esse contato não foi feito. Como relatado ontem, dia 1º de novembro, no comunicado inicial da Delta Tankers, o navio partiu da Venezuela em 19 de julho de 2019, indo diretamente, sem paradas em outros portos, para Melaka, na Malásia, onde descarregou toda a carga sem qualquer falta.”