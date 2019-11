Em reunião com o governador gaúcho Eduardo Leite, a Josapar, sediada em Pelotas e uma das maiores empresa de produtos alimentícios do País, anunciou que investirá cerca de R$ 160 milhões no Sul do Estado a partir do ano que vem. Metade desse montante deverá ser empregado em uma nova indústria de fertilizantes no município de Rio Grande e o restante será destinado à ampliação do Shopping Pelotas.