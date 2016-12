Empresa norte-americana vai enviar mensagens a extraterrestres dentro de dois anos

Uma startup norte-americana chamada METI International (Messaging Extra Terrestrial Intelligence ou Comunicando com Inteligência Extra Terrestre, em tradução livre) está disposta a encontrar alienígenas no espaço nos próximos dois anos, através do envio de mensagens para outros planetas.

Segundo o site da pequena empresa, o primeiro planeta a receber mensagens será o Proxima Centauri. O objetivo do grupo é elaborar algum tipo de mensagem em linguagem universal e receber uma resposta que dê indícios de vida fora da Terra. “Promover a pesquisa multidisciplinar sobre a concepção e transmissão de mensagens interestelares, construindo uma comunidade global de estudiosos das ciências naturais, ciências sociais, humanidades e artes”, descreve o METI.

No entanto, para que isso seja viável, o cronograma da empresa cita como um dos primeiros passos uma campanha de “crowdfunding” (financiamento coletivo) para arrecadar recursos e tornar o projeto viável.

