Empresa oferece salário de 175 mil reais para publicar fotos no Instagram durante viagens em cruzeiros

Esse é, provavelmente, o melhor emprego do mundo, especialmente para quem gosta de viajar. A Royal Caribbean International está procurando alguém para se juntar a sua equipe e documentar suas viagens em três cruzeiros diferentes num estágio de verão de três semanas, entre junho e julho deste ano. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro.

Tudo o que o funcionário precisa fazer é postar três fotos no Instagram enquanto participa do cruzeiro ao redor do mundo. O salário total é de 52 mil libras, o equivalente a 175 mil reais. Os interessados devem ter mais de 21 anos, e podem se candidatar via Instagram mesmo. Para isso é importante publicar sua melhor foto de viagem, marcando a @RoyalCaribbeanUK e usar a hashtag #ExtraordinaryExplorer.

O trabalho do viajante tem regras. Das três fotos, uma precisa ser da vista (mar, porto, horizonte, ou navio), uma da experiência e uma de uma pessoa com uma história interessante. Também será preciso fazer um vídeo relatando a experiência, mas nada que tire charme do trabalho. “’Nossas viagens de cruzeiro estão cheias de momentos extraordinários e queremos encontrar um contador de histórias talentoso que possa nos ajudar a capturar as experiências únicas que tornam as férias tão especiais”, disse o gerente da Royal Caribbean no Reino Unido, Ben Bouldin. (AG)

Comentários