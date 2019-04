A Prefeitura de São Paulo fechou parceria com uma empresa privada para implantar e cuidar de um jardim no entorno da ciclovia da avenida Faria Lima, na zona oeste de São Paulo. A locadora de carros Movida está plantando 3.000 mudas na avenida, desde o cruzamento com a avenida Rebouças até a rua Nova Cidade, na Vila Olímpia. São sete espécies no total.

