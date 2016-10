Empresa realiza 1ª Convenção Digital do Mercado Imobiliário para lançar empreendimento colaborativo

O empreendimento imobiliário mais criativo de Porto Alegre não poderia ter uma estreia mais surpreendente e inovadora. Para lançar o Cine Teatro Presidente, o primeiro coliving da Capital gaúcha, a incorporadora wikihaus promove a 1ª Convenção Digital do Mercado Imobiliário. Voltado exclusivamente para corretores de imóveis, o encontro online acontece no dia 18 de outubro, às 19h.

Depois de ser a primeira empresa do ramo imobiliário a concretizar um trabalho fruto totalmente da inteligência coletiva, a incorporadora pretende experimentar uma maneira virtual e interativa de apresentar um projeto. De acordo com Eduardo Pricladnitzki, um dos sócios da wikihaus, a convenção digital permite que mais corretores tenham acesso à novidade. “Por ser o primeiro empreendimento colaborativo da cidade, queremos que todos os profissionais que trabalham com imóveis em Porto Alegre tenham a oportunidade de vender o produto e ter acesso à informação de maneira simultânea. A forma encontrada para alcançar este objetivo foi a transmissão pela internet”, explica.

Todas as informações e materiais explicativos do wikihaus Cine Teatro Presidente, para serem usadas nas redes sociais e outros espaços de divulgação por corretores, serão divulgados a partir da convenção. Para participar é necessário fazer um cadastrado no site: http://bit.ly/2dxF801

Há três anos atuando no mercado imobiliário gaúcho, a incorporadora wikihaus Inc. foi criada para inovar e transformar a forma de desenvolver produtos na indústria da construção civil. Inspirada pelos princípios da economia colaborativa, a empresa se propõe a ser a primeira incorporadora que leva a colaboração a sério. Assista o video (https://vimeo.com/173684693) e conheça mais a forma e o modelo de desenvolvimento do Wikihaus Cine Teatro Presidente.

