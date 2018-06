Considerada prioridade entre as obras do governo do Estado, a duplicação da ERS-118, na Região Metropolitana de Porto Alegre, ganhará em breve novas frentes de trabalho. Isso porque a construtora Toniolo Busnello venceu a licitação para o serviços nos primeiros cinco quilômetros da rodovia, em Sapucaia do Sul.

