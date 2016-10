Empresária é torturada e morta em Sapucaia do Sul

Uma empresária de 57 anos foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (25) em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O corpo de Edi Santina Bonassi estava dentro da loja que fica no pátio de sua casa, no bairro Sete. Ela estava com os pés amarrados e um saco plástico na cabeça, indicando que foi torturada.

A polícia suspeita de latrocínio (roubo com morte). Um computador, câmeras de monitoramento e o carro da vítima – um Corsa preto- foram levados do local.

