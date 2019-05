Empresária irá casar com ela mesma neste domingo, entenda!

Uma empresária de Minas Gerais está nos preparativos finais para o seu casamento que acontece no próximo domingo (26). Jussara Dutra Couto, de 38 anos, vai entrar na igreja vestida de branco e depois fará uma bela recepção para os mais de 100 convidados confirmados após a cerimônia.

Até então, tudo como manda o figurino. Mas acho que eu não mencionei que Jussara vai casar com ela mesma! E isso mesmo, você não leu errado. A empresária mineira, do ramo de cerimoniais, criou a empresa “Eu comigo evento” que é especializada em casamentos solos, e segundo ela o objetivo é celebrar o “amor próprio”.

Ela entrará na igreja sozinha, mas será recebida pela filha Maria Laura, de 21 anos. “Minha filha vai sair do altar e seguir até a rampa, de onde sairei do carro. Ela vai me entregar o buquê e entro sozinha”, disse ela.

O casamento não tem legalidade, e será conduzido por uma amiga da empresária. Não haverá troca de alianças, mas Jussara tatuou uma borboleta como sinal de liberdade. Haverá damas, pajens, votos, ou seja, o pacote completo. Aliás, ela fará os votos de frente para um espelho.

Inusitado não?!