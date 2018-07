Empresariado pode e deve melhorar o país. A opinião é do presidente do CIC-BG, Elton Paulo Gialdi

O conceito de engajamento político por parte da classe empresarial é uma das bandeiras que o presidente do CIC-BG, Elton Paulo Gialdi, vem defendendo de forma contundente desde que assumiu a presidência da entidade bento-gonçalvense. “A classe empresarial precisa conhecer e utilizar a sua força. Precisamos assumir nossa responsabilidade e protagonizarmos as escolhas políticas das quais depende o progresso de uma nação.

Como empresários, somos importantes na cadeia de desenvolvimento do país: empregamos, geramos riquezas através de impostos. Mas além de cuidarmos de nossos negócios, devemos ser mais participativos e contundentes com nossas demandas. Isso significa exercitar a cidadania e a liderança. Faz parte do nosso dever ajudar uma sociedade que tanto carece de bons exemplos”, disse, ao sensibilizar o empresariado local a fazer parte desse projeto de mudança. O presidente da entidade engajou sua manifestão à opinião da presidente da Federasul, Simone Leite, que durante o evento detalhou a importância do voto consciente e de atitudes políticas por parte dos cidadãos, nesta segunda-feira (16) durante palestra-almoço realizada pelo CIC (Centro da Indústria, Comércio e Serviços -BG)

