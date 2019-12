Então, pagou todas as 36 contas, totalizando cerca de US$ 4.600, o equivalente a R$ 18.700. Em vez de enviar avisos de que gás, água e luz estavam sendo desligados, a prefeitura da cidade mandou cartões notificando os moradores sobre o presente oferecido por Esmond.

Angela Cascio diz que ficou impressionada com a bondade do estranho. A mãe de quatro filhos estava pensando em escolher entre pagar as contas ou comprar presentes para os filhos. Ela postou uma mensagem no Facebook dizendo que “anjos certamente andam entre nós”.