Cinco ladrões tentaram assaltar um empresário em Paranaguá, no litoral do Paraná. A vítima conseguiu escapar do assalto depois de “atropelar” o carro e dois integrantes da quadrilha. Câmeras de segurança mostram o momento em que o dono de um posto de combustíveis entra na garagem de casa, de ré, com a sua caminhonete. Instantes depois, ele é surpreendido por uma dupla encapuzada.